Силовики задержали начальника погранично-таможенного поста. Он потребовал iPhone 16 Pro и 5 тысяч долларов за то, чтобы «закрыть глаза» на контрабанду

Как сообщили в СГБ, чиновник использовал своё служебное положение, чтобы помочь гражданину провезти через границу 80 мобильных телефонов iPhone 16, ввезённых из Кыргызстана, без необходимого оформления и уплаты пошлин.
За свои «услуги» он потребовал 5 000 долларов и один iPhone 16 Pro в качестве личного бонуса.
Силовики провели оперативное мероприятие, в ходе которого подполковник таможенных органов был задержан с вещественными доказательствами — в момент получения денег и дорогостоящего смартфона.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 210 Уголовного кодекса (получение взятки). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Это очередной тревожный сигнал о масштабах коррупции в звеньях, от которых напрямую зависит безопасность и законность на границе. Недавно мы писали об инспекторе паспортного контроля в аэропорту «Ташкента», который брал взятки в промышленных масштабах. Возникает вопрос: сколько ещё «ответственных» лиц обменивают свое служебное положение на гаджеты и конверты с валютой?