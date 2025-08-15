Силовики задержали начальника погранично-таможенного поста. Он потребовал iPhone 16 Pro и 5 тысяч долларов за то, чтобы «закрыть глаза» на контрабанду

Это очередной тревожный сигнал о масштабах коррупции в звеньях, от которых напрямую зависит безопасность и законность на границе. Недавно мы писали об инспекторе паспортного контроля в аэропорту «Ташкента», который брал взятки в промышленных масштабах. Возникает вопрос: сколько ещё «ответственных» лиц обменивают свое служебное положение на гаджеты и конверты с валютой?