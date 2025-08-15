Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силовики задержали начальника погранично-таможенного поста. Он потребовал iPhone 16 Pro и 5 тысяч долларов за то, чтобы «закрыть глаза» на контрабанду

Vaib.uz (Узбекистан. 15 августа). В Ферганской области силовики задержали начальника погранично-таможенного поста, который, по версии следствия, решил монетизировать свой служебный доступ к границе весьма нестандартным способом.

Как сообщили в СГБ, чиновник использовал своё служебное положение, чтобы помочь гражданину провезти через границу 80 мобильных телефонов iPhone 16, ввезённых из Кыргызстана, без необходимого оформления и уплаты пошлин.

За свои «услуги» он потребовал 5 000 долларов и один iPhone 16 Pro в качестве личного бонуса.

Силовики провели оперативное мероприятие, в ходе которого подполковник таможенных органов был задержан с вещественными доказательствами — в момент получения денег и дорогостоящего смартфона.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 210 Уголовного кодекса (получение взятки). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Это очередной тревожный сигнал о масштабах коррупции в звеньях, от которых напрямую зависит безопасность и законность на границе. Недавно мы писали об инспекторе паспортного контроля в аэропорту «Ташкента», который брал взятки в промышленных масштабах. Возникает вопрос: сколько ещё «ответственных» лиц обменивают свое служебное положение на гаджеты и конверты с валютой?