Не смог идти из-за сломанного позвоночника. Поход в горы обернулся для сибиряка настоящим испытанием

На реке Китой в Окинском районе развернулась настоящая спасательная операция. Двое туристов, отправившиеся в поход еще 5 августа, попали в беду — 69-летний мужчина серьезно травмировался при падении, получив повреждение позвоночника. Об этом КП-Иркутск сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
— Сигнал о помощи поступил вечером 13 августа. Группа находилась в труднодоступном месте между поселком Аршан и турбазой «Шумак». На место сразу выдвинулись три спасателя из Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Им пришлось преодолеть более 20 километров по сложной горной местности, и только к вечеру 14 августа они смогли добраться до пострадавшего, — рассказывают в агентстве.
Оказав первую помощь, спасатели остались с туристом на ночь. Учитывая серьезность травмы и удаленность места происшествия, было решено эвакуировать мужчину вертолетом. Утром 15 августа из Иркутска вылетел Ми-8 МЧС России с дополнительной группой спасателей и врачом на борту.
В 10:30 вертолет прибыл к месту, где спасатели уже подготовили посадочную площадку. Пострадавшего аккуратно погрузили на борт с помощью специальных носилок, и в 11:42 он был доставлен в Иркутск в удовлетворительном состоянии для дальнейшего лечения.
