Не смог идти из-за сломанного позвоночника. Поход в горы обернулся для сибиряка настоящим испытанием

— Сигнал о помощи поступил вечером 13 августа. Группа находилась в труднодоступном месте между поселком Аршан и турбазой «Шумак». На место сразу выдвинулись три спасателя из Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Им пришлось преодолеть более 20 километров по сложной горной местности, и только к вечеру 14 августа они смогли добраться до пострадавшего, — рассказывают в агентстве.