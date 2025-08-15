Ричмонд
Не смог идти из-за сломанного позвоночника. Поход в горы обернулся для сибиряка настоящим испытанием

В Бурятии спасатели помогли мужчине со сломанным позвоночником.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На реке Китой в Окинском районе развернулась настоящая спасательная операция. Двое туристов, отправившиеся в поход еще 5 августа, попали в беду — 69-летний мужчина серьезно травмировался при падении, получив повреждение позвоночника. Об этом КП-Иркутск сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

— Сигнал о помощи поступил вечером 13 августа. Группа находилась в труднодоступном месте между поселком Аршан и турбазой «Шумак». На место сразу выдвинулись три спасателя из Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Им пришлось преодолеть более 20 километров по сложной горной местности, и только к вечеру 14 августа они смогли добраться до пострадавшего, — рассказывают в агентстве.

Оказав первую помощь, спасатели остались с туристом на ночь. Учитывая серьезность травмы и удаленность места происшествия, было решено эвакуировать мужчину вертолетом. Утром 15 августа из Иркутска вылетел Ми-8 МЧС России с дополнительной группой спасателей и врачом на борту.

В 10:30 вертолет прибыл к месту, где спасатели уже подготовили посадочную площадку. Пострадавшего аккуратно погрузили на борт с помощью специальных носилок, и в 11:42 он был доставлен в Иркутск в удовлетворительном состоянии для дальнейшего лечения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что двое сибиряков потерялись во время сбора ягод.