В Новосибирске впервые раскрыли крупное дело о незаконных операциях с электронными платежами

Полицейские задержали участников схемы по обналичиванию средств через банковские карты, изъяли более 240 карт и свыше 72 млн рублей.
В Новосибирской области сотрудники полиции впервые пресекли преступную деятельность, связанную с незаконными операциями с использованием электронных средств платежа, сообщили в канале МВД Новосибирска.
Операция стала результатом работы специализированной следственно-оперативной группы, в которую вошли сотрудники подразделений по борьбе с киберпреступностью, уголовного розыска, экономической безопасности, контроля за оборотом наркотиков, а также другие службы областного Главка МВД. Задержание проводилось при силовой поддержке Росгвардии.
По данным следствия, 36-летний житель Новосибирска, ранее судимый, длительное время скупал у сторонних лиц банковские карты, через которые обналичивал деньги в терминалах. В схеме участвовали так называемые дропперы — жители города, предоставлявшие свои карты. Ещё один фигурант, 30-летний новосибирец, был задержан в аэропорту «Толмачёво» при попытке вывезти крупную сумму в Москву.
В ходе 15 обысков изъято более 100 мобильных телефонов, 240 банковских карт и наличные на сумму свыше 72 млн рублей. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 187 УК РФ — это первое дело по данной статье в регионе и одно из первых в стране.
Подозреваемый заключён под стражу, следственные действия продолжаются, полиция устанавливает всех причастных к схеме.