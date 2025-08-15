В Новосибирске впервые раскрыли крупное дело о незаконных операциях с электронными платежами

По данным следствия, 36-летний житель Новосибирска, ранее судимый, длительное время скупал у сторонних лиц банковские карты, через которые обналичивал деньги в терминалах. В схеме участвовали так называемые дропперы — жители города, предоставлявшие свои карты. Ещё один фигурант, 30-летний новосибирец, был задержан в аэропорту «Толмачёво» при попытке вывезти крупную сумму в Москву.