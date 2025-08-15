Трагедия на шахте Костенко: 10 человек получили различные сроки

Среди осужденных — директор шахты, его заместители, главный инженер, руководители участков и специалисты по технике безопасности. Суд установил, что они нарушили требования промышленной, пожарной и санитарной безопасности, что привело к взрыву угольной пыли, повлекшему гибель 46 горняков и ранения 26 человек.