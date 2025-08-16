В Омской области автобус с футбольной командой попал в массовое ДТП

15 августа около 17:30 на 505-м километре трассы Омск-Тюмень произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием пяти транспортных средств. По предварительным данным, автобус с футбольной командой из Тюмени не выдержал дистанцию и столкнулся с автомобилем BMW, что спровоцировало цепную реакцию с участием трех грузовиков.
В результате аварии медицинская помощь потребовалась 19-летнему пассажиру автобуса и водителю одного из грузовых автомобилей. На месте происшествия оперативно работают сотрудники правоохранительных органов во главе с Тюкалинским межрайонным прокурором Андреем Амельченко.
Следственное управление СК России по Омской области уже начало доследственную проверку. Прокуратура региона взяла на особый контроль расследование обстоятельств аварии, включая установление степени вины каждого участника ДТП. Параллельно сотрудники ГИБДД организовали объезд места происшествия и регулируют движение на этом участке дороги.
Окончательные выводы о причинах аварии и возможном возбуждении уголовного дела будут сделаны по завершении всех проверочных мероприятий. В настоящее время на месте продолжают работать следственно-оперативные группы, уточняющие все детали произошедшего.
