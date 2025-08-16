В Омской области автобус с футбольной командой попал в массовое ДТП

15 августа около 17:30 на 505-м километре трассы Омск-Тюмень произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием пяти транспортных средств. По предварительным данным, автобус с футбольной командой из Тюмени не выдержал дистанцию и столкнулся с автомобилем BMW, что спровоцировало цепную реакцию с участием трех грузовиков.