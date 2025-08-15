В Молдове водитель, причастный к трагическому ДТП в Бурлаченах, заключен под предварительный арест на 30 дней: По версии следствия, он виновен в столкновении

По данным следствия, около 16:00 обвиняемый управлял автомобилем, не адаптируя скорость и стиль вождения к дорожным условиям. В результате он выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с другим автомобилем. В результате аварии водитель и пассажир переднего сиденья второго авто, супруги, скончались на месте. Их трое детей, находившихся на заднем сиденье, получили травмы и были госпитализированы.