В Молдове водитель, причастный к трагическому ДТП в Бурлаченах, заключен под предварительный арест на 30 дней: По версии следствия, он виновен в столкновении

Следственные органы Кагула приняли решение о заключении под стражу на 30 дней водителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели двух человек. ДТП произошло 12 августа на трассе М3 в районе села Бурлачены.
По данным следствия, около 16:00 обвиняемый управлял автомобилем, не адаптируя скорость и стиль вождения к дорожным условиям. В результате он выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с другим автомобилем. В результате аварии водитель и пассажир переднего сиденья второго авто, супруги, скончались на месте. Их трое детей, находившихся на заднем сиденье, получили травмы и были госпитализированы.
Обвиняемый был задержан в тот же день, а 14 августа ему было официально предъявлено обвинение по статье 264, часть 5 УК Молдовы (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц по неосторожности). Он отказался признавать вину и давать показания. Мера пресечения действует до 11 сентября 2025 года. Решение может быть обжаловано в Южном апелляционном суде.
В рамках расследования назначены судебно-медицинская и авто-техническая экспертизы, а также проводится допрос свидетелей, которые стали очевидцами трагедии.
