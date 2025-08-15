Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После атаки БПЛА на Ростов-на-Дону повреждены 33 дома

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 августа. /ТАСС/. Число многоквартирных домов, которые получили повреждения в результате атаки БПЛА на Ростов-на-Дону, по уточненным данным, составило 33, сообщил глава города Александр Скрябин.

Источник: РИА "Новости"

14 августа в Ростове-на-Дону на улицах Тельмана и Лермонтовской из-за атаки ВСУ с применением БПЛА пострадали многоквартирные дома. Ранее сообщалось о повреждении 20 зданий, более 200 жильцов поврежденных домов были эвакуированы.

«Провел внеочередное заседание КЧС, посвященное ликвидации последствий вчерашнего происшествия. После обследования территории места происшествия количество поврежденных — 33 жилых дома», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате атаки 15 человек пострадали, на месте поврежденных домов введен режим ЧС. Власти города развернули для эвакуированных пункт временного размещения на базе местной школы, организована работа оперативного штаба, ведется обследование домов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки на гражданские объекты.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше