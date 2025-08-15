Ричмонд
В Уфу срочно транспортировали младенца, получившего перелом черепа

В Башкирии младенец получил перелом и его срочно транспортировали в РДКБ.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке восьмидневный младенец получил перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга и пневмоцефалию. Об этом рассказал телеграмм-канал Mash. Обстоятельства случившегося остаются неясными, однако главный врач местной больницы отметил, что повреждения у ребенка носят «бытовой» характер.

Сейчас малыш находится в реанимации. Для его спасения была экстренно задействована санавиация — из Уфы вылетел специализированный вертолет, чтобы доставить ребенка в РДКБ.

