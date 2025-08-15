Как в КНДР проходили торжества в честь 80-летия освобождения от японской оккупации. Фоторепортаж

В КНДР отметили 80-ю годовщину освобождения страны от японской оккупации.
Победа Советского Союза над Японией в августе 1945 года стала ключевым фактором ликвидации колониальной системы на Дальнем Востоке и положила конец 80-летнему периоду оккупации Кореи. Официально 15 августа отмечается как день освобождения Корейского полуострова. В преддверии этой памятной даты президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном. Стороны подтвердили стремление к дальнейшему развитию стратегического партнерства, основы которого были закреплены в Договоре о всеобъемлющем сотрудничестве, подписанном 19 июня 2024 года в Пхеньяне.
В стране по поводу этой даты прошли праздничные мероприятия. В них приняла участие российская делегация во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Он почтил память, возложив цветы к монументу «Освобождение» и мемориалу воинам-красноармейцам, павшим в боях.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКНДР объединилась с Россией в борьбе с неонацизмом.
Поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну по случаю 80-й годовщины освобождения Корейского полуострова от японской колониальной власти также направил и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В ней он выразил надежду на совместное противодействие «неоколониальным» подходам стран Запада.
В честь такого значимого события в Пхеньяне прошел торжественный концерт. В нем приняли участие корейские артисты и творческие коллективы из РФ. В ходе мероприятия прозвучали патриотические композиции об истории КНДР, а также песни о России и подвиге народа СССР во время Великой Отечественной войны. Подробнее о том, как проходили праздничные мероприятия в стране — в фоторепортаже URA.RU.
В КНДР отметили 80-ю годовщину независимости от колониального господства Японии РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФКим Чен Ын поприветствовал собравшихся на площади людей KCNA/EPA/KCNA/ТАССНа такое значимое событие в стране собрались тысячи людей KCNA/EPA/KCNA/ТАССЛидер КНДР вместе с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным KCNA/EPA/KCNA/ТАССВ Пхеньяне прошел торжественный концерт в честь 80-й годовщины освобождения Кореи от Японии Cha Song Ho/AP/TASSПомимо корейских артистов в концерте также приняли участие и творческие коллективы из РФ РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФДля слушателей помимо местных композиций прозвучали также песни о России, подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны Cha Song Ho/AP/TASSВечером Ким Чен Ын выступил перед жителями KCNA/EPA/KCNA/ТАСССобравшиеся внимательно слушали выступление главы КНДР РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФСо своим словом также выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФКонцерт завершился выступлением корейских артистов РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФСобравшиеся зрители аплодируют после выступления северокорейского лидера РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ.