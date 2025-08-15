Как в КНДР проходили торжества в честь 80-летия освобождения от японской оккупации. Фоторепортаж

В честь такого значимого события в Пхеньяне прошел торжественный концерт. В нем приняли участие корейские артисты и творческие коллективы из РФ. В ходе мероприятия прозвучали патриотические композиции об истории КНДР, а также песни о России и подвиге народа СССР во время Великой Отечественной войны. Подробнее о том, как проходили праздничные мероприятия в стране — в фоторепортаже URA.RU.