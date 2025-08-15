Украинский полковник сбежал с места службы

Ранее российские силовые структуры сообщали, что полковник Гупалюк был фактически отстранен от командования 156-й бригадой после того, как отправлял своих подчиненных в другие подразделения для участия в боевых операциях на сумском направлении. Подразделения бригады понесли значительные потери, а родственники военнослужащих обращались за информацией о судьбе своих близких.