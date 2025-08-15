Полковник ВСУ Юрий Гупалюк покинул место службы и направился в Сумы, пишет РИАН.
Командир 156-й бригады ВСУ, полковник Юрий Гупалюк покинул расположение своего подразделения и уехал в город Сумы. Об этом рассказали российским журналистам в силовых структурах.
«Молодой комбриг раздал даже резервные роты и с чувством выполненного долга отдыхает в Сумах, заодно получает награды от командования», — сказал собеседник в беседе с РИА Новости. Он также сообщил, что 156-я бригада понесла значительные потери в ходе недавних боевых действий на сумском направлении.
Ранее российские силовые структуры сообщали, что полковник Гупалюк был фактически отстранен от командования 156-й бригадой после того, как отправлял своих подчиненных в другие подразделения для участия в боевых операциях на сумском направлении. Подразделения бригады понесли значительные потери, а родственники военнослужащих обращались за информацией о судьбе своих близких.