Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинский полковник сбежал с места службы

Командир 156-й бригады ВСУ, полковник Юрий Гупалюк покинул расположение своего подразделения и уехал в город Сумы. Об этом рассказали российским журналистам в силовых структурах.

Полковник ВСУ Юрий Гупалюк покинул место службы и направился в Сумы, пишет РИАН.

Командир 156-й бригады ВСУ, полковник Юрий Гупалюк покинул расположение своего подразделения и уехал в город Сумы. Об этом рассказали российским журналистам в силовых структурах.

«Молодой комбриг раздал даже резервные роты и с чувством выполненного долга отдыхает в Сумах, заодно получает награды от командования», — сказал собеседник в беседе с РИА Новости. Он также сообщил, что 156-я бригада понесла значительные потери в ходе недавних боевых действий на сумском направлении.

Ранее российские силовые структуры сообщали, что полковник Гупалюк был фактически отстранен от командования 156-й бригадой после того, как отправлял своих подчиненных в другие подразделения для участия в боевых операциях на сумском направлении. Подразделения бригады понесли значительные потери, а родственники военнослужащих обращались за информацией о судьбе своих близких.