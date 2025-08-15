Хинштейн сообщил об атаке ВСУ на энергообъект в Рыльске

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал электроподстанцию в Рыльске в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Сообщается, что в результате атаки было нарушено электроснабжение в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах.
«Вражеский беспилотник совершил атаку на электроподстанцию Рыльск 110кВ в городе Рыльске. В результате удара был перебит провод», — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Хинштейн уточнил, что аварийные бригады оперативно устранили все повреждения, а электроснабжение было восстановлено в полном объеме.
