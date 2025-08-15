Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хинштейн сообщил об атаке ВСУ на энергообъект в Рыльске

Боевики ВСУ атаковали электроподстанцию в Рыльске, нарушено электроснабжение.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал электроподстанцию в Рыльске в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Сообщается, что в результате атаки было нарушено электроснабжение в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах.

«Вражеский беспилотник совершил атаку на электроподстанцию Рыльск 110кВ в городе Рыльске. В результате удара был перебит провод», — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Хинштейн уточнил, что аварийные бригады оперативно устранили все повреждения, а электроснабжение было восстановлено в полном объеме.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше