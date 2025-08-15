Ричмонд
Появились неожиданные подробности о сгоревшем рядом с особняком Киркорова доме

Причиной пожара в элитном доме, расположенном рядом с особняком Филиппа Киркорова в Подмосковье, могло стать неосторожное обращение с огнем постояльцев.

Причиной пожара в элитном доме, расположенном рядом с особняком Филиппа Киркорова в Подмосковье, могло стать неосторожное обращение с огнем постояльцев. Незаконный хостел в доме миллиардера устроили мигранты. Об этом пишет Mash.

По информации телеграм-канала, миллиардер — владелец дома покинул Россию, а гранд-палас с колоннами и панорамными окнами и огромным участком много лет стоял пустым.

Затем в оставшемся без присмотра особняке поселились иностранцы.

Они жили там в течение пяти лет: обустроили самодельные комнаты в подвале, умудрились подключить электричество и воду, заколотили окна и двери.

При этом дом постепенно разрушался до тех пор, пока не загорелся сегодня.

Ранее сообщалось, что недостроенный особняк и складированные в нем стройматериалы загорелись в пятницу днем в элитном коттеджном поселке в Красногорском городском округе Подмосковья. Как стало известно «МК», речь идет о КП «Береста».

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.