Из-за атаки ВСУ по Ростову-на-Дону повреждены 33 жилых дома

«После обследования территории места происшествия выявлены 33 поврежденных дома. В дальнейшем еще возможны корректировки списков», — отметил глава города в своем telegram-канале. Скрябин подчеркнул, что работа по обследованию затронутых районов для выявления всех последствий атаки продолжится в ближайшие дни. На следующий день после атаки Скрябин провел внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.