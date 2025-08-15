В Беларуси признались, что именно Трамп первым позвонил Лукашенко

Разговор между Трампом и Лукашенко состоялся накануне запланированной встречи России и США на Аляске. Ранее детали переговоров лидеров не раскрывались, однако известно, что телефонный диалог был инициирован американской стороной и стал первым подобным контактом между президентами двух стран за последнее время.