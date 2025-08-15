Ричмонд
За полетом Путина анонимно наблюдают больше 150 тысяч человек. Скрин

За перелетом президента России Владимира Путина из Магадана на Аляску наблюдают больше 150 тысяч анонимных пользователей. Об этом следует из данных Flightradar.

Борт российского лидера стал самым популярным на Flightradar за сегодня.

«За перелетом российского борта № 1 в данный момент наблюдают 153 тысячи пользователей», — следует из статистики сервиса. Таким образом, это самый популярный рейс на Flightradar за сегодня.

«За перелетом российского борта № 1 в данный момент наблюдают 153 тысячи пользователей», — следует из статистики сервиса. Таким образом, это самый популярный рейс на Flightradar за сегодня.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГде и как смотреть встречу Путина и Трампа на Аляске.

Ранее Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом могут продлиться как минимум 6−7 часов. Также известно, что российский борт № 1 вылетел из Магадана в Анкоридж. Ориентировочно он прилетит туда через 3,5 часа. Встреча Путина и Трампа начнется в 22:00−22:30 по московскому времени (11:00−11:30 по местному времени) на военной базе JBER. Лидеры обсудят ряд международных и региональных тем, отношения России и США, а также урегулирование украинского конфликта. Подробности читайте в онлайн-трансляции URA.RU.

В российскую делегацию, помимо главы МИД РФ Сергея Лаврова, вошли министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Перед переговорами лидеры РФ и США сделают заявления для прессы, а после встречи проведут совместную пресс-конференцию.

