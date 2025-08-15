Ричмонд
Мэр Скрябин: 33 дома повреждены после атаки дронов ВСУ на Ростов-на-Дону

В результате атаки украинских БПЛА пострадали 15 жителей Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

По уточненным данным, число многоквартирных домов, поврежденных в результате атаки украинских беспилотников на Ростов-на-Дону составило 33. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

«Провел внеочередное заседание КЧС, посвященное ликвидации последствий вчерашнего происшествия. …После обследования территории места происшествия количество поврежденных — 33 жилых дома», — написал он.

Скрябин отметил, что в дальнейшем еще возможны корректировки этих списков. Работа специалистами будет продолжена и на выходных, добавил он.

Как писал сайт KP.RU, ранее в пресс-службе губернатора Ростовской области сообщили, что количество жителей областного центра, которые пострадали из-за атаки БПЛА выросло до 15 человек. В медучреждениях города находились четверо из них, в том числе двое детей.

Напомним, в ночь на четверг, 14 августа, дежурные средства ПВО отразили атаку вражеских дронов над Ростовской областью и сбили семь вражеских беспилотников.

