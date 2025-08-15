CNN: Трамп не взял с собой спецпосланника по Украине на встречу с Путиным

Трамп не позвал Кита Келлога в Анкоридж, хотя тот хотел на встречу, передает CNN.
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог очень хотел попасть на встречу президента России Владимира Путина и американского главы Дональда Трампа в Анкоридже, но его не включили в американскую делегацию. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Келлогг, который был основным контактным лицом администрации Трампа с украинцами, воспринимается российской стороной как человек, симпатизирующий Украине, что могло сделать его присутствие на встрече “контрпродуктивным”», — передают американские журналисты со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.
Источник в Белом доме сообщил, что Келлогг передал всю имеющуюся у него информацию о ситуации на Украине президенту Трампу и государственному секретарю Марко Рубио. Администрация не видит в его отсутствии угрозы для переговоров.
Встреча на Аляске между Трампом и Путиным запланирована на 15 августа. Предварительно, она пройдет в 22:00 (мск). URA.RU будет вести онлайн-трансляцию.