Глава РФПИ Дмитриев нашел на Аляске хороший знак перед встречей Путина и Трампа. Видео

Кирилл Дмитриев встретил медведя на Аляске и посчитал это хорошим знаком.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил о встрече с медведем на Аляске накануне саммита США и России, который пройдет в штате. Он назвал это хорошим знаком. Соответствующее видео опубликовала журналистка Ольга Скабеева.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГде и как смотреть встречу Путина и Трампа на Аляске.
«Встретили медведя на Аляске перед саммитом США и России. Надеюсь, это хороший знак», — отметил глава РФПИ. Соответствующее видео разместила Скабеева в своем telegram-канале. На опубликованных кадрах видно, что медведь вышел на берег недалеко от группы российских представителей.
Кирилл Дмитриев прибыл на Аляску для участия в российско-американском саммите, который проходит 15 августа в Анкоридже с участием президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. До этого вблизи военной базы «Эльмендорф-Ричардсон», где и пройдут переговоры, встретили лося.