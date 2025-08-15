Беспилотник ВСУ атаковал подстанцию в Рыльске, оставив без света три района

«Преступления ВСУ продолжаются. Сегодня днём вражеский беспилотник совершил атаку на электроподстанцию “Рыльск 110кВ” в городе Рыльске. В результате удара был перебит провод, из-за чего было нарушено электроснабжение в Рыльском, Глушковском и Кореневском районе, которые запитаны от Рыльской подстанции», — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.