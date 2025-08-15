Украина пытается сорвать переговоры Путина и Трампа, дроны ВСУ атакуют регионы РФ: главное об СВО 15 августа

В Минобороны подчеркнули, что ВС РФ не наносили удары по Сумам и другим городам Украины.
Заявления Киева о якобы ударе российских вооруженных сил по рынку в Сумах представляют собой провокацию, направленную на срыв переговоров между Россией и Соединенными Штатами, запланированных на Аляске 15 августа. Об этом сообщили в Минобороны. Также американский лидер Дональд Трамп заявил о перспективе предоставления Украине США гарантий безопасности вместе с Европой, но исключил вариант присоединения Киева к НАТО.
Кроме того, уже третьи сутки украинские беспилотники атакуют Белгородскую область. Удары приходятся по гражданским объектам, рассказал глава региона Вячеслав Гладков. В области за несколько часов сбили свыше 15 дронов ВСУ. В результате детонации одного из них пострадала мирная жительница. Главное о спецоперации на Украине к 15 августа — в материале URA.RU.
Украина пытается сорвать встречу глав РФ и США.
Заявления Киева о якобы ударе ВС РФ по центральному рынку в Сумах являются провокацией. Она направлена на срыв предстоящих переговоров президента РФ Владимира Путина и Дональда Трампа, которые должны пройти на Аляске в городе Анкоридж 15 августа. Об этом сообщили в Минобороны.
«Обвинения киевского режима о якобы нанесении Вооруженными Силами РФ 15 августа удара по рынку в центре города Сумы и другим населенным пунктам являются намеренной провокацией, направленной на формирование негативного медийного фона с целью срыва предстоящих российско-американских переговоров в Анкоридже», — подчеркнули в министерстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
В военном ведомстве подчеркнули, что не наносили ударов по Сумам и другим украинским городам. О том, что попытки провокаций со стороны Украины будут производиться, Минобороны предупреждало заранее, 12 августа. Подробнее о грядущей встрече Путина и Трампа читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
Трамп: Украина не вступит в НАТО.
При этом глава Белого дома допустил предоставление Украине гарантий безопасности США вместе с ЕвропойФото: Official White House / Shealah Craighead.
Президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть возможность предоставления Украине гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов совместно с европейскими странами в будущем. При этом он отметил, что вариант вступления Киева в НАТО не рассматривается.
«Да, может быть, вместе с Европой и другими странами. Но не в форме НАТО, поскольку… Знаете, определенные вещи не произойдут», — сказал Трамп. Однако каких-то конкретных деталей на этот счет глава Белого дома не привел.
ВСУ атакуют Белгородскую область.
В Белгородской области есть пострадавшие от ударов ВСУФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Днем 14 августа стало известно, что украинские беспилотники атаковали территорию Белгородской области. Тогда было уничтожено 11 БПЛА самолетного типа. Позже стало известно о новой атаке. Тогда российские ПВО сбили еще семь беспилотников, рассказали в Минобороны.
Также стало известно, что в Белгороде сдетонировал дрон ВСУ рядом с многоквартирным домом. В результате осколочное ранение ноги получила мирная жительница. А в селе Безымено Грайворонского округа БПЛА ударил по предприятию, пострадал мужчина. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Позже он добавил, что украинские атаки на Белгород продолжаются уже третьи сутки.
Чем важно освобождение Александрограда для ВС РФ.
Александроград ранее освободили бойцы «Востока’Фото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Российские войска освободили Александроград в Донецкой Народной Республике (ДНР). Село находится на границе ДНР и Днепропетровской области. Кроме того, рядом располагается населенный пункт Искра, который также был освобожден накануне. По мнению военного эксперта Андрея Марочко, на фоне этих событий ВС РФ полностью выдавит украинских солдат на территорию Днепропетровской области.
«Освобождение Александрограда имеет важное значение для выхода на административную границу Российской Федерации. Сейчас между Искрой, которая находится на севере и была освобождена накануне, и Александроградом еще существуют серые зоны и позиции противника, на которых он находится. Соединив два этих населенных пункта, мы полностью выдавим украинских боевиков на территорию Днепропетровской области», — сказал Марочко в разговоре с ТАСС.
Зеленский сообщил, что украинских солдат направят на позиции в районе ДобропольяФото: Официальный сайт президента Украины.
Кроме того, стало известно, что Киев планирует перебросить дополнительные подразделения для укрепления своих позиций в районе Доброполья, а также на других направлениях в ДНР. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Фронт, в том числе, покровское направление, направление Доброполья. Сегодня есть решение о дополнительном усилении этого и других направлений на Донеччине», — написал он в telegram-канале.
Расчет ЗРК «Стрела-10» уничтожил дрон ВСУ «Юпитер».
Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» из состава группировки «Восток» ликвидировал украинский беспилотный летательный аппарат типа «Юпитер» на южно-донецком направлении в зоне СВО. Обычно ЗРК «Стрела-10» используется для защиты позиций мотострелковых подразделений и артиллерии от атак и разведывательной деятельности беспилотников противника. Согласно имеющимся данным, за последнюю неделю данный расчет уничтожил свыше 20 воздушных целей, сообщил «Пятый канал».