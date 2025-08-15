Украина пытается сорвать переговоры Путина и Трампа, дроны ВСУ атакуют регионы РФ: главное об СВО 15 августа

«Освобождение Александрограда имеет важное значение для выхода на административную границу Российской Федерации. Сейчас между Искрой, которая находится на севере и была освобождена накануне, и Александроградом еще существуют серые зоны и позиции противника, на которых он находится. Соединив два этих населенных пункта, мы полностью выдавим украинских боевиков на территорию Днепропетровской области», — сказал Марочко в разговоре с ТАСС.