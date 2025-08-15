Ричмонд
Times: Мерц призвал Путина к переговорам с Украиной

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что после переговоров на Аляске Владимир Путин согласится начать диалог с Украиной с целью прекращения огня. Об этом пишет The Times.

Мерц заявил, что донес позицию Украины до Трампа.

«У России теперь есть возможность договориться о прекращении огня и положить конец боевым действиям. Целью должен стать саммит с участием президента [Украины Владимира] Зеленского», — сказал Мерц. Его слова цитирует The Times.

Он также добавил, что на этой встрече необходимости достичь договоренности о прекращении боевых действий. По словам Мерца, Украине необходимы твердые гарантии безопасности. Вопросы, связанные с территориальной целостностью, могут быть урегулированы исключительно при согласии украинцев. Канцлер ФРГ подчеркнул, что Германия, Украина и другие европейские страны донесли свою позицию до американского лидера Дональда Трампа, который встретится сегодня с главой РФ.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГде и как смотреть встречу Путина и Трампа на Аляске.

Ранее стало известно, что самолет с Путиным на борту приземлился в Анкоридже. Глава государства прилетел чуть раньше, чем собирался — в 09.50 по местному времени. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом могут продлиться как минимум 6−7 часов. Также известно, что российский борт № 1 вылетел из Магадана в Анкоридж. Ориентировочно он прилетит туда через 3,5 часа. Встреча Путина и Трампа начнется в 22:00−22:30 по московскому времени (11:00−11:30 по местному времени) на военной базе JBER. Лидеры обсудят ряд международных и региональных тем, отношения России и США, а также урегулирование украинского конфликта. Подробности читайте в онлайн-трансляции URA.RU.

В российскую делегацию, помимо главы МИД РФ Сергея Лаврова, вошли министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Перед переговорами лидеры РФ и США сделают заявления для прессы, а после встречи проведут совместную пресс-конференцию.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше