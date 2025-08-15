Times: Мерц призвал Путина к переговорам с Украиной

Ранее стало известно, что самолет с Путиным на борту приземлился в Анкоридже. Глава государства прилетел чуть раньше, чем собирался — в 09.50 по местному времени. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом могут продлиться как минимум 6−7 часов. Также известно, что российский борт № 1 вылетел из Магадана в Анкоридж. Ориентировочно он прилетит туда через 3,5 часа. Встреча Путина и Трампа начнется в 22:00−22:30 по московскому времени (11:00−11:30 по местному времени) на военной базе JBER. Лидеры обсудят ряд международных и региональных тем, отношения России и США, а также урегулирование украинского конфликта. Подробности читайте в онлайн-трансляции URA.RU.