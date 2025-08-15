Ричмонд
США подняли в небо специальный самолет перед встречей Путина и Трампа

Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3C Sentry был поднят в воздух с военной базы в Анкоридже на Аляске накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает Flightradar24.

До встречи глав государств остался час.

Согласно информации сервиса, одновременно в воздушном пространстве над Аляской находится российский самолет Ту-214ПУ, принадлежащий летному спецотряду «Россия». Перемещения обоих воздушных судов совпали по времени с подготовкой к переговорам лидеров двух стран, которые должны пройти на базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже в 22:00 по Москве (11:00 по местному времени) 15 августа.

Ранее на авиабазу уже прибыл российский самолет Ил-76, что также подтверждается данными Flightradar. Именно здесь сегодня состоится саммит Путина и Трампа, в ходе которого лидеры обсудят вопросы урегулирования конфликта на Украине и перспективы развития двусторонних отношений, а также перспективы снятия санкций.

Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
