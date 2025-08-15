Ричмонд
Зарубин опроверг информацию о прибытии Путина в Анкоридж

Журналист ВГТРК Павел Зарубин опроверг информацию о том, что в Анкоридж якобы приземлился самолет с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он написал в своем telegram-канале.

В Анкоридже приземлился другой самолет, не с Путиным на борту, заявил Павел Зарубин.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГде и как смотреть встречу Путина и Трампа на Аляске.

«Сообщение для тех, кто уже почему-то рассказывает о прибытии Путина в Анкоридж. В Анкоридж ПОКА прилетел ДРУГОЙ САМОЛЕТ спецотряда “Россия”», — сообщил Зарубин. Причем, сам журналист также находится в самолете, но неизвестно, в каком.

Сами переговоры запланированы на 22:00 (мск). Встреча глав государств пройдет на военной базе «Элмендорф-Ричардсон». URA.RU будет вести онлайн-трансляцию мероприятия.

