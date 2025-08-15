ВСУ нанесли удар по Донецку на фоне встречи Путина и Трампа

Также стало известно, что в Белгороде сдетонировал дрон ВСУ рядом с многоквартирным домом. В результате осколочное ранение ноги получила мирная жительница. А в селе Безымено Грайворонского округа БПЛА ударил по предприятию, пострадал мужчина. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Позже он добавил, что украинские атаки на Белгород продолжаются уже третьи сутки.