ВСУ нанесли удар по Донецку на фоне встречи Путина и Трампа

Под завалами сейчас находится 18-летняя девушка.
Украинский снаряд попал в многоквартирный жилой дом в Донецке, под завалами оказалась девушка. Атака происходит на фоне грядущей встречи президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом пишут РИА Новости (РИАН).
«В результате атаки ВСУ по жилому дому Киевского района Донецка под завалами осталась 18-летняя жительница дома», — говорится в публикации РИА Новости. Также отмечается, что из-за последствий удара ранения получил мужчина. Данные события происходят в рамках встречи лидеров РФ и США.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУкраина пытается сорвать переговоры Путина и Трампа, дроны ВСУ атакуют регионы РФ: главное об СВО 15 августа.
Днем 15 августа стало известно, что украинские беспилотники атаковали территорию Белгородской области. Тогда было уничтожено 11 БПЛА самолетного типа. Позже стало известно о новой атаке. Тогда российские ПВО сбили еще семь беспилотников, рассказали в Минобороны.
Также стало известно, что в Белгороде сдетонировал дрон ВСУ рядом с многоквартирным домом. В результате осколочное ранение ноги получила мирная жительница. А в селе Безымено Грайворонского округа БПЛА ударил по предприятию, пострадал мужчина. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Позже он добавил, что украинские атаки на Белгород продолжаются уже третьи сутки.