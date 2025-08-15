Ричмонд
Песков: Путин возложит цветы к могиле советских летчиков на Аляске

Президент России Владимир Путин возложит цветы к могиле советских летчиков после саммита с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент почтит память военнослужащих Советской армии.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИдет подготовка к переговорам Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-трансляция.

«Да, там захоронены наши военные пилоты и один гражданский. Ожидаем, что перед вылетом президент обязательно возложит цветы», — пояснил Песков в комментарии Первому каналу.

Речь идет о мемориале, связанном с работой воздушной трассы Аляска-Сибирь. Ее использовали для перегона американских самолетов, поставляемых в СССР по ленд-лизу в годы Второй мировой войны.

Ранее Путин возлагал цветы к мемориалу героям АлСиба в Магадане. Глава государства отметил вклад советских и американских летчиков, перегонявших самолеты по воздушной трассе Аляска-Сибирь во время Второй мировой войны.

