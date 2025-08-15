Для Путина приготовили красную дорожку и приветственную стелу на Аляске

Как сообщало URA.RU ранее, американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3C Sentry был поднят в воздух с военной базы в Анкоридже на Аляске накануне встречи президентов России и США. Между тем, журналист ВГТРК Павел Зарубин опроверг информацию о том, что борт с Владимиром Путиным якобы приземлился в Анкоридже. Самолет Дональда Трампа уже прибыл на Аляску.