Перед началом саммита Путина и Трампа ВСУ ударили по жилому дому в Донецке

Вооружённые силы Украины нанесли удар по многоквартирному дому в Донецке. Это произошло менее чем за час до начала переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, где среди прочего будет обсуждаться мирное урегулированию кризиса на Украине.