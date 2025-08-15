Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перед началом саммита Путина и Трампа ВСУ ударили по жилому дому в Донецке

Вооружённые силы Украины нанесли удар по многоквартирному дому в Донецке. Это произошло менее чем за час до начала переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, где среди прочего будет обсуждаться мирное урегулированию кризиса на Украине.

Источник: Life.ru

Как сообщают жители Донецка, в результате обстрела обрушилась часть дома в Киевском районе. Под завалами могут находиться люди. По предварительным данным один мирный житель погиб, еще двое получили ранения, сообщают местные СМИ.

Сейчас на месте работают спасатели. Официальные данные о последствиях удара пока не поступали.

Напомним, за последние два дня ВСУ активизировали удары по гражданской инфраструктуре на территории России. Были атакованы Ростов-на-Дону, Белгород и Курск.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше