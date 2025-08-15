Один человек погиб при ударе ВСУ по жилому дому в Донецке

Один человек погиб и еще двое ранены в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилому дому в Киевском районе Донецка. После атаки 18-летняя девушка оказалась под завалами, также пострадал мужчина. Об этом в пятницу, 15 августа, сообщает РИА Новости.