Один человек погиб при ударе ВСУ по жилому дому в Донецке

Один человек погиб и еще двое ранены в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилому дому в Киевском районе Донецка. После атаки 18-летняя девушка оказалась под завалами, также пострадал мужчина. Об этом в пятницу, 15 августа, сообщает РИА Новости.
Днем губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку вражеских дронов на морской порт Оля. Обломками сбитого украинского коптера повредили стоявшее на рейде грузовое судно.
Прошедшей ночью украинский беспилотник атаковал жилой дом в Курске, после чего начался пожар. Около 01:00 после мощного взрыва в многоэтажке произошло сильное возгорание, охватившее несколько квартир.
14 июля в результате атаки украинской армией пострадали трое мирных жителей Белгорода. Тогда в больницу доставили мужчину с множественными колотыми ранениями и его жену с ожогом предплечья. Позже глава региона Вячеслав Гладков опубликовал видеозапись, на которой запечатлен момент удара украинского дрона по автомобилю в центре города.