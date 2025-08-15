Кортеж с российскими делегатами выехал на переговоры с США

Переговоры между главами США и Россией запланированы на 22:00 (мск). Они пройдут на военной базе «Элмендорф-Ричардсон». URA.RU будет вести онлайн-трансляцию мероприятия. Самолет с российским главой Путиным пока не прибыл на Аляску. Также сообщается, что Трамп уже приземлился на Аляске.