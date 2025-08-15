ВСУ атаковали дом в Курской области на фоне встречи Путина и Трампа

В результате происшествия пострадало также здание детской поликлиники, куда прибыли волонтеры для оказания помощи. Все стекла оказались выбиты, а на прилегающей территории и внутри учреждения представители Молодежка занимались уборкой осколков. Как уточнила главный врач Курской городской больницы № 6 Светлана Бабичева, инцидент произошел ночью, поэтому в помещении не было ни посетителей, ни сотрудников, что позволило избежать пострадавших. Медицинское оборудование не получило повреждений. Благодаря волонтерам, на территории удалось провести основную уборку мусора. С понедельника поликлиника возобновит работу в штатном режиме.