Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Саммит на Аляске пройдет под определенным лозунгом

На военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска) разместили баннер с лозунгом Pursuing peace («Стремление к миру»). Об этом сообщают российские журналисты. Этот слоган стал центральным элементом оформления зала, где состоятся переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Саммит России и США пройдет под лозунгом о мире.

На военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска) разместили баннер с лозунгом Pursuing peace («Стремление к миру»). Об этом сообщают российские журналисты. Этот слоган стал центральным элементом оформления зала, где состоятся переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Баннер с надписью Pursuing peace украшает зал, где готовится совместная пресс-конференция лидеров по итогам саммита. В помещении проходят последние приготовления, вывешены флаги двух стран и отлажено оборудование», — передают журналисты ТАСС. В зале также вывешены государственные флаги двух стран и установлено необходимое оборудование для общения лидеров с прессой.

Зал для пресс-конференции, как и сам пресс-центр, разделен на российскую и американскую части. Каждая зона рассчитана на 88 мест — установлено 11 рядов по 8 стульев. Между сценой и журналистами предусмотрена двухметровая зона безопасности, отделенная ограждением.

Саммит на Аляске проходит 15 августа. Начало мероприятия запланировано на 22:00 (мск). Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Стороны намерены обсудить украинский конфликт, а также ряд других вопросов.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше