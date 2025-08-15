Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина атаковала российские регионы на фоне переговоров Путина и Трампа. Онлайн-трансляция

Вооруженные силы Украины пытаются сорвать переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, атакуя российские регионы. Под удар уже попали Донецк и Курск. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.

ВСУ атаковали Курск и Донецк.

Вооруженные силы Украины пытаются сорвать переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, атакуя российские регионы. Под удар уже попали Донецк и Курск. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.

23:57 Снаряд ВСУ ударил по многоквартирному дому в Донецке. Об этом сообщили РИА Новости. Пострадал седьмой этаж здания.

23:58 Сообщается, что один человек погиб. Еще трое находятся под завалами.

00:03 ВСУ также атаковали Курск. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на Народный фронт.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше