Украина атаковала российские регионы на фоне переговоров Путина и Трампа. Онлайн-трансляция

ВСУ атаковали Курск и Донецк.
Вооруженные силы Украины пытаются сорвать переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, атакуя российские регионы. Под удар уже попали Донецк и Курск. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
23:57 Снаряд ВСУ ударил по многоквартирному дому в Донецке. Об этом сообщили РИА Новости. Пострадал седьмой этаж здания.
23:58 Сообщается, что один человек погиб. Еще трое находятся под завалами.
00:03 ВСУ также атаковали Курск. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на Народный фронт.
