Беспилотники и кинологи уже сутки ищут семью, пропавшую в лесу под Ярославлем

В Ярославской области продолжаются поиски женщины и пятерых детей, пропавших в лесу около деревни Высоково. Об этом сообщил глава Большесельского муниципального округа Алексей Шутов в своём обращении в соцсети.

Источник: Life.ru

«В деревне Высоково Большесельского округа в лесу заблудилась семья: женщина и пятеро несовершеннолетних детей. Мы делаем всё возможное, чтобы как можно скорее найти их и вернуть домой», — написал он.

По его словам, для поисков создан оперативный штаб, задействованы сотрудники администрации, полиции, МЧС, волонтёры и егеря. Поисковые работы ведутся круглосуточно с использованием беспилотников и кинологических расчётов. В региональном главке МЧС уточнили, что семья отправилась в лес днём, а сигнал о пропаже поступил ночью. На данный момент их местонахождение остаётся неизвестным.

«Поиски ведутся постоянно, тщательно прочёсывается каждый участок леса. Для более эффективного поиска применяются беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и поисковые собаки», — проинформировал Шутов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 августа многодетная мать из Бурятии, 30-летняя Марина Белых из Заиграевского района, обратилась в полицию с просьбой выдворить её сожителя из дома, после чего бесследно исчезла. Утром поступило сообщение о пропаже женщины, и, согласно предварительной информации, она может находиться в Омской области.

