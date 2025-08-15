Путин будет ездить по Аляске на лимузине Aurus

Встреча президентов России и США в Анкоридже стала первой очной с июня 2021 года, когда Владимир Путин провел переговоры с тогдашним лидером США Джо Байденом в Женеве. Путин также стал первым российским президентом, посетившим Аляску после ее продажи США в 1867 году. Главной темой нынешних переговоров заявлено урегулирование украинского конфликта и обсуждение экономических вопросов.