Путин будет ездить по Аляске на лимузине Aurus

Президент России Владимир Путин будет ездить по Аляске на российском лимузине Aurus. По данным СМИ, его самолет уже прибыл в Анкоридж.

Владимир Путин и Дональд Трамп уже прибыли в Анкоридж.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИдет подготовка к переговорам Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-трансляция.

«Владимир Путин будет передвигаться по Аляске на лимузине Aurus. Самолет президента США Дональда Трампа уже прибыл», — передают РИА Новости.

Встреча президентов России и США в Анкоридже стала первой очной с июня 2021 года, когда Владимир Путин провел переговоры с тогдашним лидером США Джо Байденом в Женеве. Путин также стал первым российским президентом, посетившим Аляску после ее продажи США в 1867 году. Главной темой нынешних переговоров заявлено урегулирование украинского конфликта и обсуждение экономических вопросов.

МИД России Сергей Лавров также прибыл на саммит президентов России и США. Журналисты отметили его необычный наряд — свитер с надписью «СССР».

Ожидается, что переговоры начнутся в 22:00 по мск. Подробнее — в сюжете URA.RU.

