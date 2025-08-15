Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: Кремль раскрыл, кто вместе с Путиным будет вести переговоры с Трампом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в предстоящих переговорах с президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три» российскую сторону будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление официального представителя Кремля.

Сергей Лавров присоединится от России к переговорам с США в формате «три на три».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в предстоящих переговорах с президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три» российскую сторону будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление официального представителя Кремля.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГде и как смотреть встречу Путина и Трампа на Аляске.

«Российскими официальными лицами, которые будут сопровождать президента Владимира Путина на переговорах с делегацией США, будут помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров», — сообщают американские журналисты, ссылаясь на заявления Пескова. В Кремле уточнили, что выбор Лаврова и Ушакова объясняется их высокой компетентностью и опытом в международных делах.

До этого в Белом доме заявили, что переговоры на Аляске пройдут в формате «три на три». Помимо глав государств будут участвовать по двое делегатов с каждой из сторон. Ранее в США раскрыли состав американской делегации. Сами переговоры запланированы на 22:00 (мск).

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше