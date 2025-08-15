CNN: Кремль раскрыл, кто вместе с Путиным будет вести переговоры с Трампом

«Российскими официальными лицами, которые будут сопровождать президента Владимира Путина на переговорах с делегацией США, будут помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров», — сообщают американские журналисты, ссылаясь на заявления Пескова. В Кремле уточнили, что выбор Лаврова и Ушакова объясняется их высокой компетентностью и опытом в международных делах.