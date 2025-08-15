При взрыве в цехе завода «Эластик» погибли 5 человек, 112 ранены, двоих спасли из-под завалов

Напомним, в цехе завода «Эластик» в Рязанской области прогремел мощный взрыв. Для проведения спасательных операций и тушения пожара создан оперативный штаб. Предположительно, взрыв произошёл из-за детонации боеприпаса во время работ. На пороховом заводе в Шиловском районе погибло пять человек, более ста получили ранения.