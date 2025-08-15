Ричмонд
При взрыве в цехе завода «Эластик» погибли 5 человек, 112 ранены, двоих спасли из-под завалов

В Рязанской области в результате взрыва в цехе завода «Эластик» погибли пять человек, ещё 112 получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Источник: Life.ru

«На отдельных участках проводится проливка конструкций. Предварительно известно о 117 пострадавших, из них 5 — погибли», — говорится в сообщении.

Позже спасателям удалось извлечь из-под завалов двух человек. Как отметили в МЧС, к ликвидации последствий происшествия привлечены специалисты министерства и Росгвардии. Работы на месте продолжаются в усиленном режиме.

Напомним, в цехе завода «Эластик» в Рязанской области прогремел мощный взрыв. Для проведения спасательных операций и тушения пожара создан оперативный штаб. Предположительно, взрыв произошёл из-за детонации боеприпаса во время работ. На пороховом заводе в Шиловском районе погибло пять человек, более ста получили ранения.