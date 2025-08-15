Reuters: США перед саммитом на Аляске обсуждали совместную с Россией добычу газа

Вашингтон проявил заинтересованность в ледоколах РФ для крупного проекта.
Администрация США рассматривала возможность привлечения российских атомных ледоколов для развития газовых проектов на Аляске. Обсуждение касалось потенциального сотрудничества с РФ, чтобы поддержать добычу газа и сжиженного природного газа (СПГ) в регионе. Об этом в преддверии саммита с участием президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — пишут американские СМИ.
«В США велись внутренние переговоры об использовании российских атомных ледоколов для поддержки развития проектов по добыче газа и СПГ на Аляске. Идея обсуждалась среди чиновников Белого дома как одна из потенциальных сделок, которые можно попытаться заключить с Россией на саммите на Аляске», — пишет агентство Reuters.
Как сообщало URA.RU ранее, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял о возможности сотрудничества России и США в Арктике, включая совместные проекты в энергетике и инфраструктуре. Эксперты отмечали, что обсуждение таких инициатив стало возможным после снижения напряженности вокруг Украины. До этого стороны уже рассматривали вопросы совместной добычи ресурсов и развития Северного морского пути.