Саммит Путина и Трампа начался с общения в лимузине главы США. Видео

Общение Владимира Путина и Дональда Трампа уже началось.
Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп начали саммит с личной беседы в лимузине американского лидера. Об этом сообщает ТАСС.
«Саммит Путина и Трампа начался с общения тет-а-тет в лимузине главы США», — передают журналисты. Отмечается, что с аэропорта в Анкоридже главы государств уехали вместе.
Переговоры Трампы и США начались в ночь на 15 августа (по американскому времени). Лидеры государств направляются на военный объект Элмендорф-Ричардсон. Там пройдет основное мероприятие в формате «три на три». От России будут участвовать главы МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.