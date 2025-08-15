Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Саммит Путина и Трампа начался с общения в лимузине главы США. Видео

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп начали саммит с личной беседы в лимузине американского лидера. Об этом сообщает ТАСС.

Общение Владимира Путина и Дональда Трампа уже началось.

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп начали саммит с личной беседы в лимузине американского лидера. Об этом сообщает ТАСС.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВстреча Путина и Трампа на Аляске началась. Онлайн-трансляция.

«Саммит Путина и Трампа начался с общения тет-а-тет в лимузине главы США», — передают журналисты. Отмечается, что с аэропорта в Анкоридже главы государств уехали вместе.

Переговоры Трампы и США начались в ночь на 15 августа (по американскому времени). Лидеры государств направляются на военный объект Элмендорф-Ричардсон. Там пройдет основное мероприятие в формате «три на три». От России будут участвовать главы МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше