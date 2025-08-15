Саммит Путина и Трампа начался с общения в лимузине главы США. Видео

Переговоры Трампы и США начались в ночь на 15 августа (по американскому времени). Лидеры государств направляются на военный объект Элмендорф-Ричардсон. Там пройдет основное мероприятие в формате «три на три». От России будут участвовать главы МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.