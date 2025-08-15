Ричмонд
Госсекретарь США и глава Пентагона встретили Путина на базе в Анкоридже

Госсекретарь США Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет встретят президента России Владимира Путина на аэродроме военной базы в Анкоридже (Аляска). Об этом сообщил источник, близкий к переговорам.

Владимир Путин и Дональд Трамп уже прибыли на Аляску.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВстреча Путина и Трампа на Аляске началась. Онлайн-трансляция.

«Госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет будут среди тех, кто встретит президента РФ Владимира Путина на аэродроме военной базы в Анкоридже», — передают слова собеседника РИА Новости.

Владимир Путин и Дональд трамп уже прибыли на Аляску. При встрече главы государств пожали друг другу руки, обменялись парой слов, после чего уехали на одном лимузине. Подробнее о ходе переговоров — в онлайн-трансляции URA.RU.

В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
