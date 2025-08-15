В Рязанской области после ЧП с погибшими ввели режим ЧС

Как ранее сообщал губернатор Рязанской области Павел Малков, на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. Малков отмечал, что пострадали более 100 человек, погибли пять. СУСК по Рязанской области сообщало о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Как уточнили позднее в МЧС РФ, в результате ЧП в Рязанской области, по предварительным данным, пострадали 117 человек, из них пять погибли, к ликвидации последствий происшествия привлечено порядка 350 специалистов.