В Рязанской области после ЧП с погибшими ввели режим ЧС

Как ранее сообщал губернатор Рязанской области Павел Малков, на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. Малков отмечал, что пострадали более 100 человек, погибли пять. СУСК по Рязанской области сообщало о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Как уточнили позднее в МЧС РФ, в результате ЧП в Рязанской области, по предварительным данным, пострадали 117 человек, из них пять погибли, к ликвидации последствий происшествия привлечено порядка 350 специалистов.
«Распоряжением губернатора 15 августа 2025 года с 19.00 и до особого распоряжения на территории Шиловского муниципального района введен режим чрезвычайной ситуации. Режим вводится для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области, установлен региональный уровень реагирования. Границы зоны ЧС — рабочий поселок Лесной Шиловского муниципального района», — говорится в сообщении.
Отмечается, что руководителем работ по ликвидации последствий ЧС определен зампред регионального правительства Рустам Халиков. Подчеркивается, что после оценки ущерба из резервного фонда правительства Рязанской области будут выделены средства на ликвидацию последствий ЧС. Кроме того, будут определены объемы финансирования на проведение аварийно-восстановительных работ и возмещение ущерба пострадавшему населению; организована работа по оказанию медицинской и адресной соцпомощи пострадавшим.
«Документ также предусматривает рекомендации руководителям правоохранительных органов и территориальных федеральных органов власти, направленные на обеспечение безопасности и охрану общественного порядка», — добавляется в сообщении.