Трамп не стал отвечать на вопрос журналиста о послании Путину

«Во время совместного выхода к журналистам на территории летного поля Элмендорф-Ричардсон представители СМИ задали президенту США вопрос о деталях будущего послания для российского лидера. Однако Дональд Трамп оставил вопрос без ответа и не сделал никаких заявлений для прессы перед началом саммита», — уточнило РИА Новости.