Появились первые кадры переговоров Путина и Трампа на Аляске. Видео

Проходит эпохальная встреча лидеров двух государств.
Президент России Владимир Путин начал переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Представители СМИ задавали вопросы наперебой, стремясь получить комментарии по актуальным международным вопросам. Кадры встречи опубликовали СМИ.
«Первые кадры переговоров. Американские журналисты наперебой задают Путину вопросы», — передает telegram-канал «Смотри».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что на саммите на Аляске Владимир Путин и Дональд Трамп намерены обсудить самые сложные вопросы двусторонних отношений и международной повестки. По словам Пескова, встреча должна продемонстрировать готовность сторон к открытому диалогу несмотря на разногласия, а отдельные темы, такие как ситуация на Украине, будут рассматриваться на следующих этапах взаимодействия между Москвой и Вашингтоном.