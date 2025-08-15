Появились первые кадры переговоров Путина и Трампа на Аляске. Видео

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что на саммите на Аляске Владимир Путин и Дональд Трамп намерены обсудить самые сложные вопросы двусторонних отношений и международной повестки. По словам Пескова, встреча должна продемонстрировать готовность сторон к открытому диалогу несмотря на разногласия, а отдельные темы, такие как ситуация на Украине, будут рассматриваться на следующих этапах взаимодействия между Москвой и Вашингтоном.