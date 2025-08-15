Путин и Трамп не стали общаться с журналистами и перешли к закрытым переговорам

Сама встреча на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже проходит в формате «три на три» — в переговорах участвуют по двое представителей от каждой стороны, а также сами лидеры государств. К переговорам с американской стороны присоединятся госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф. С российской — глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. URA.RU проводит онлайн-трансляцию исторической встречи.