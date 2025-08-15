МЧС: Пять человек погибли, 112 пострадали из-за ЧП на заводе в Рязанской области

Пять человек погибли и еще 112 пострадали в результате ЧП на предприятии в Рязанской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
«Поисково-спасательные работы будут проводиться в круглосуточном режиме. Для этого сотрудники ведомства устанавливают световые башни. На отдельных участках проводится проливка конструкций», — говорится в сообщении.
Как писал сайт KP.RU, днем 15 августа стало известно, что три человека пострадали при взрыве и пожаре в цехе завода в Рязанской области. Инцидент произошел в пороховом цеху завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области.
Чуть позже появилась обновленная информация по взрыву пороха и последующему пожару на заводе под Рязанью. Тогда уточнялось, что, предварительно, 23 человека пострадали, из них трое погибли.