Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС: Пять человек погибли, 112 пострадали из-за ЧП на заводе в Рязанской области

Поисково-спасательные работы на месте происшествия в Рязанской области продолжаются.

Источник: Комсомольская правда

Пять человек погибли и еще 112 пострадали в результате ЧП на предприятии в Рязанской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

«Поисково-спасательные работы будут проводиться в круглосуточном режиме. Для этого сотрудники ведомства устанавливают световые башни. На отдельных участках проводится проливка конструкций», — говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, днем 15 августа стало известно, что три человека пострадали при взрыве и пожаре в цехе завода в Рязанской области. Инцидент произошел в пороховом цеху завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области.

Чуть позже появилась обновленная информация по взрыву пороха и последующему пожару на заводе под Рязанью. Тогда уточнялось, что, предварительно, 23 человека пострадали, из них трое погибли.