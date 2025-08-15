NYT: Путин мог общаться с Трампом без переводчиков в лимузине

Как сообщало URA.RU ранее, президент Трамп аплодировал российскому лидеру Путину, когда он шел к нему по красной дорожке на аэродроме в Анкоридже на Аляске. Сама встреча на военной базе Элмендорф-Ричардсон проходит в формате «три на три» — в переговорах участвуют по двое представителей от каждой стороны, а также сами лидеры стран.