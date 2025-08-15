Ричмонд
Пушилин: Пенсионерка погибла в результате удара ВСУ по Донецку

Пожилая женщина стала жертвой обстрела ВСУ жилого здания в Донецке, проинформировал руководитель ДНР Денис Пушилин.

Жительница, скончавшаяся под обрушившимися конструкциями, находилась на восьмом этаже, уточнил свидетель по имени Максим. По егос лвоам, он узнал адрес тома, который подвергся удару, после чего позвонил знакомому, который там проживал, и тот сообщил ему о смерти матери.

Вследствие точного попадания снарядов дальнобойных орудий ВСУ существенные разрушения получили два многоквартирных жилых здания, сообщил глава ДНР. Серьезные травмы получили юноша, женщина и мужчина, добавил он.

Ранее сообщалось, что, а Макеевке (городе-спутнике Донецка) в результате атаки украинского БПЛА повреждена школа. Пострадавших нет. Специалисты подтвердили факт атаки ударного БПЛА самолетного типа в Червоногвардейском районе. Задокументированы повреждения фасада и остекления школы № 2 по улице Крылова, а также участка теплотрассы на пришкольной территории.

