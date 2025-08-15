Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин и Трамп общаются уже больше часа

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп уже более часа проводят переговоры на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон. Лидеры двух государств общаются в узком составе на Аляске, встреча продолжается. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Диалог лидеров государств длится второй час.

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп уже более часа проводят переговоры на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон. Лидеры двух государств общаются в узком составе на Аляске, встреча продолжается. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВстреча Путина и Трампа на Аляске началась. Онлайн-трансляция.

«Встреча Путина и Трампа на Аляске длится уже час. Подробности будут позднее», — передает корреспондент агентства.

Как сообщало URA.RU ранее, Владимир Путин и Дональд Трамп общались без переводчиков в лимузине. Издание The New York Times уточнило, что подобная ситуация уже имела место быть в 2017 году во время встречи глав государств на саммите G20 в Гамбурге.

Двусторонняя встреча в формате «три на три» в Анкоридже 15 августа началась без вступительной части. К переговорам с американской стороны присоединились госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф. С российской — глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше