Путин и Трамп общаются уже больше часа

Диалог лидеров государств длится второй час.
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп уже более часа проводят переговоры на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон. Лидеры двух государств общаются в узком составе на Аляске, встреча продолжается. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВстреча Путина и Трампа на Аляске началась. Онлайн-трансляция.
«Встреча Путина и Трампа на Аляске длится уже час. Подробности будут позднее», — передает корреспондент агентства.
Как сообщало URA.RU ранее, Владимир Путин и Дональд Трамп общались без переводчиков в лимузине. Издание The New York Times уточнило, что подобная ситуация уже имела место быть в 2017 году во время встречи глав государств на саммите G20 в Гамбурге.
Двусторонняя встреча в формате «три на три» в Анкоридже 15 августа началась без вступительной части. К переговорам с американской стороны присоединились госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф. С российской — глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.