Белый дом опубликовал фото Путина и Трампа с надписью

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на военной базе в Анкоридже могут продлиться не менее 6−7 часов, а в повестке встречи заявлены вопросы международных отношений, урегулирования украинского конфликта и двустороннего сотрудничества. В российскую делегацию вошли главы МИД и Минобороны, а также спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, который ранее опубликовал фото зала переговоров с тем же слоганом «Pursuing Peace».