Белый дом опубликовал фото Путина и Трампа с надписью

Белый дом опубликовал совместную фотографию российского и американского лидера перед переговорами на Аляске с подписью «В поисках мира». Кадр размещен в соцсети X (ранее Twitter).

В США начались переговоры.

Белый дом опубликовал совместную фотографию российского и американского лидера перед переговорами на Аляске с подписью «В поисках мира». Кадр размещен в соцсети X (ранее Twitter).

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВстреча Путина и Трампа на Аляске началась. Онлайн-трансляция.

«Официальный аккаунт Белого дома опубликовал совместную фотографию президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, сделанную перед переговорами на Аляске. На снимке политики запечатлены на фоне баннера со слоганом “Pursuing Peace” (“В поисках мира”), который также стал подписью к публикации», — следует из поста администрации Белого дома.

Встреча лидеров проходит в узком составе на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры начались 15 августа 2025 года и стали важным этапом в диалоге между двумя странами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на военной базе в Анкоридже могут продлиться не менее 6−7 часов, а в повестке встречи заявлены вопросы международных отношений, урегулирования украинского конфликта и двустороннего сотрудничества. В российскую делегацию вошли главы МИД и Минобороны, а также спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, который ранее опубликовал фото зала переговоров с тем же слоганом «Pursuing Peace».

