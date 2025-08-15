Ричмонд
Telegraph: теплый прием Путина Трампом взбесил американские СМИ

Американские СМИ подвергли критике президента США Дональда Трампа после его публичного рукопожатия и аплодисментов в адрес президента России Владимира Путина на встрече в Анкоридже (Аляска). Американским журналистам теплый прием со стороны лидера США не понравился.

Американские журналисты посчитали жест Трампа неуместным.

«Господин Трамп столкнулся с критикой со стороны американских СМИ, которые предупредили, что его теплый прием может легитимизировать Путина в глазах мировой общественности», — сообщает Telegraph. Трамп устроил Путину множество приветственных мероприятий по прибытии в США: военный пролет, красная дорожка, президентское рукопожатие и личная поездка с американским лидером в президентском лимузине.

Поездка двух президентов прошла наедине — без помощи переводчиков. Сама встреча на военной базе Элмендорф-Ричардсон проходит в формате «три на три» — в переговорах участвуют по двое представителей от каждой стороны, а также сами лидеры стран.

