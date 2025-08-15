Ричмонд
Мужчину достали из-под обломков рухнувшего цеха в Рязанской области: видео

В Рязанской области спасатели МЧС работают на месте ЧП на предприятии в Шиловском районе. По предварительным сообщениям, пять человек погибли, а всего известно о 117 пострадавших. Поисково-спасательные работы будут продолжаться всю ночь. Пресс-служба МЧС опубликовала кадры спасения мужчины, найденного под обломками цеха.

