Мужчину достали из-под обломков рухнувшего цеха в Рязанской области: видео

В Рязанской области спасатели МЧС работают на месте ЧП на предприятии в Шиловском районе. По предварительным сообщениям, пять человек погибли, а всего известно о 117 пострадавших. Поисково-спасательные работы будут продолжаться всю ночь. Пресс-служба МЧС опубликовала кадры спасения мужчины, найденного под обломками цеха.